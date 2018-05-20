الدفاع المدني: حملة تثقيفية على كافة المجمعات التجارية للتأكد من سبل السلامة والحماية

المنامة في 20 مايو / بنا / تزامنا مع شهر رمضان المبارك ، وحرصاً من الإدارة العامة للدفاع المدني على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، قامت الإدارة بحملة تثقيفية تفتيشية على المجمعات التجارية ، ضمن الخطط المعدة لتأمين المنشآت والمرافق العامة ، حيث قام فريق تخطيط الطوارئ بزيارات ميدانية لجميع المجمعات التجارية للتأكد من الخطط المعدة للإخلاء واستعداد هذه المجمعات للقيام بالدور المنوط بها في حالات الطوارئ والتأكد من سبل السلامة والحماية والوقاية تحسباً لأي طارئ.





وشملت الحملة ، تثقيف المعنيين بإدارة هذه المرافق بالإجراءات الوقائية لجميع المتطلبات التفصيلية لتأمينها وتسليط الضوء على النقاط الهامة واللازم توافرها لإيجاد بيئة آمنة والحد من وقوع الحوادث بمختلف أنواعها، حيث شملت التوعية ونشر ثقافة السلامة التي قام بها الفريق ، إدارة المجمع والعاملين بالمطاعم والمحلات التجارية والتأكيد عليهم بمدى ضرورة الصيانة الدورية لجميع أجهزة ومعدات الإنذار والإطفاء والإخلاء.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1145 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/20 - 01 : 03 PM