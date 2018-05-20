التخطيط العمراني: على المستثمرين والمعنيين التأكد من المعايير التخطيطية للأراضي قبل الشروع في شرائها المنامة في 20 مايو / بنا / قالت هيئة التخطيط والتطوير العمراني إنها تقوم بدراسة طلبات تقسيم الأراضي وإعداد مخططات التقاسيم الجزئية والرئيسية بما يتماشى مع قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ووفق اهداف المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، حيث تخضع جميع اعمال تقسيم الاراضي لإجراءات ودراسات فنية وتخطيطية دقيقة مع مختلف الجهات الحكومية الخدمية المعنية بالبنية التحتية وذلك لضمان قابلية بناء وتطوير الاراضي بعد تقسيمها والتأكد من وملاءمتها للتصنيف المعتمد للعقار ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية للتعمير.



وأهابت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالمواطنين وبالمقيمين والمستثمرين، بعدم التعامل مع بعض الشركات والأفراد العاملين في مجال بيع الأراضي والذين يقومون بالإعلان عن مخططات عقارية غير معتمدة والتي قد تفتقر لخدمات البنية التحية والدراسات العمرانية التي تحد من إمكانية تعمير العقار.



وأكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنها المعنية بإعداد مخططات التقاسيم العقارية لمدن وقرى البحرين وتطوير المناطق الحضرية والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المخططات السكنية والاستثمارية والخدمية المتنوعة والتي تشمل على كافة الخدمات ومرافق البنى التحتية حيث يتم دراسة شبكة الطرق فيها وربطها بشبكة الشوارع الوطنية، كما ان اعتماد الهيئة للمخططات العقارية يضمن حصول المواطن على قسيمة سكنية مناسبة ذات قياسات معتمدة ومتكاملة التصنيف والخدمات نتيجة تطابقها مع المعايير التخطيطية والتعميرية المعتمدة ومرورها بالإجراءات الصحيحة.



وقالت أن البعض من المتعاملين في بيع الأراضي يعمدون الى وسائل من اجل الظفر بأكبر عدد من قطع الاراضي من أجل بيعها، حيث تم رصد عدد من المستثمرين قد سبق لهم مراجعة التخطيط العمراني حول تقسيم الاراضي التي يملكونها ويتم تزويدهم بمقترح لتقسيم الأرض حسب التصنيف العام والارتدادات المطلوبة وفقا لقانون التخطط العمراني ولائحة تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، الا انه ولرغبة منهم في زيادة عدد القسائم أو تقليل نسب القطع فإنهم يلجأون لعملية الفرز مما ينتج عنه مخططات عقارية غير معتمدة وغير مطابقة للاشتراطات وذلك دون أن تمر على الاجراءات الصحيحة في ادارات التخطيط العمراني والجهات الخدمية الاخرى، علما بأن عدد من المخططات "التي تفاجأنا بها" تقع في مناطق غير مصنفة وبالتالي فهي غير قابلة للتقسيم من الأصل أو يتم تقسيمها بما لا يتماشى مع اللائحة التنفيذية للتقسيم والتي قد تفتقر لخدمات البنية التحتية.



وأشارت الهيئة الى أن بعض المتعاملين في بيع وتسويق هذه المخططات يعمدون الى بيع الأراضي المقسمة فيها بأقل من أسعار السوق لضمان سرعة البيع فيقع المشتري ضحية التقسيم الخاطئ الذي قد يكون لا يحمل تصنيف معتمد او لا يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير نظرا لعدم تطابقها مع القياسات المعتمدة للبناء حسب تصنيف الارض أو لعدم توافر الخدمات بالمنطقة فلا يتمكن من استخراج رخصة للبناء فتبقى الأرض غير قابلة للتعمير.



ودعت هيئة التخطيط والتطوير العمراني المواطنين والمقيمين الكرام الى ضرورة التأكد من صحة البيانات المصاحبة لمخططات العقارات أو الاعلانات العقارية عن طريق مراجعة مركز خدمات المراجعين التابع للهيئة قبل الشروع في شراء الأراضي والقسائم السكنية للتأكد من تقسيم الأرض ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية للتعمير تأكيدا على النهج المتكامل للتطور العمراني وتحقيقا لكافة التطلعات والطموحات لأبناء الوطن.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1126 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/20 - 04 : 03 PM