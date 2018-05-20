الوزير حميدان يطلع السفير التركي الجديد على مشاريع ومبادرات سوق العمل والرعاية الاجتماعية

المنامة في 20 مايو/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بمبنى الوزارة اليوم، سعادة سفير الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، السيد كمال ديمير جيلر، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى المملكة.

وخلال اللقاء، رحب حميدان بالسفير التركي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد، مشيداً في ذات السياق بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقد تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في مجالي العمل والرعاية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أطلع حميدان السفير التركي، على أبرز مشاريع ومبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المجالات العمالية والتنموية، وتطوير سوق العمل، لافتاً إلى أهمية استثمار الخبرات الفنية في البلدين والاستفادة منها في إنجاح برامج تأهيل الشباب وإدماجه في عجلة التنمية والاقتصاد.

من جانبه، أشاد السفير التركي بالمستوى المتقدم الذي تشهده مملكة البحرين على المستويين العمالي والرعاية الاجتماعية، منوهاً بتطور التشريعات الوطنية ذات الصلة بسوق العمل، والحفاظ على حقوق جميع العمال المواطنين والوافدين على السواء، مؤكداً أن ابناء الجالية التركية في المملكة يشعرون بالاطمئنان والأمان ويقدرون حرص حكومة البحرين على صيانة حقوقهم، وما يتحلى به الجميع من روح التسامح والتعايش، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتبادل التجارب الناجحة مع مملكة البحرين وخاصة العمالية منها وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، والعمل معاً لتعزيز التعاون الفني المشترك التي تعود بالنفع على البلدين الصديقين.





ل.ب/خ.س



بنا 1109 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/20 - 50 : 02 PM