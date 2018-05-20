وزير التربية والتعليم العالي الكويتي يلتقي رئيس جامعة الخليج العربي

الكويت في 20 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور حامد العازمي وزير التربية والتعليم العالي بدولة الكويت، الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي حيث اطلع رئيس الجامعة الوزير العازمي رئيس مجلس أمناء الجامعة على سير أعمال الجامعة وجدول أعمال مجلس الأمناء القادم، والتوجهات المستقبلية لتطوير البرامج الاكاديمية بالجامعة وملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة.



كما عرض الدكتور العوهلي ملف اعتماد جامعة الخليج من قبل هيئة اعتماد كليات الطب في الولايات المتحدة الأمريكية Accreditation Commission of Colleges of Medicine (ACCM) على الدكتور العازمي بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة والسير في إجراءات اعتماد برامج كلية الطب والعلوم الطبية بالجامعة من قبل الهيئة، كما اطلعه على إعداد الطلبة المقيدين في كلية الطب والعلوم الطبية من دولة الكويت، والإعداد المتوقع قبولها في العام الأكاديمي القادم في مختلف التخصصات الطبية والتربوية والتقنية إلى جانب إدارة الاعمال.



وقال الدكتور العوهلي "إن الكويت كان لها إسهامات مشهودة في دعم جامعة الخليج العربي انطلاقا من إيمانها بدور التعليم العالي والجامعة في تطوير المجتمع الخليجي وتوفير احتياجاته من المتخصصين والخبراء في شتى المجالات المهنية ذات الأهمية الحيوية للمجتمعات الخليجية "مثمنا في الوقت ذاته دعم أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمسيرة جامعة الخليج العربي أحد أقدم وأبرز مشاريع التعاون والتكامل الخليجي، معبراً خلال زيارته لدولة الكويت الشقيقة واجتماعه مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي عن صادق تقديره لحرص دولة الكويت على استمرارية عمل الجامعة كمنظومة أكاديمي رائدة تمثل نموذجا مصغرا للاتحاد الخليجي.



من جانبه، أشاد الدكتور العازمي بالجهود التي تبذلها جامعة الخليج العربي في رعاية الطلبة الكويتيين منذ إنشاء الجامعة في العام 1980 إلى الوقت الراهن، مقدراً كل الإنجازات التي حققتها الجامعة في العقود الثلاثة الماضية ونجاحها في بناء المواطنة الخليجية وتبني البرامج الأكاديمي ذات الجودة العالية والتخصصات النادرة في التعليم العالي، إلى جانب مساهمتها في تزويد سوق العمل الخليجي بأعداد كبيرة من الخريجين من ذوي الكفاءة في إطار سعيها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس.



ن.ف/ع ع



بنا 1110 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/20 - 45 : 02 PM