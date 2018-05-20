سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل سفير الصين ويشيد بالتعاون القائم في مختلف المجالات المنامة في 20 مايو/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبة بقصر القضيبية اليوم سعادة السفير أنور بمناسبة تعيينه سفيراً لجمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بسعادة السفير مشيداً بالعلاقات الودية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، متمنياً لسعادة السفير كل التوفيق في تعزيز وتقوية هذه العلاقات لما فيه خير و صالح شعبي البلدين الصديقين.



وقد اعرب سعادة السفير أنور عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لاستقباله له، وعن سعادته بالعمل سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين.



م.ا.ب/خ.س



بنا 1058 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/20 - 10 : 03 PM