محافظ العاصمة يبحث مع "زين" سبل التعاون المشترك

المنامة في 20 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في مكتبه في منطقة القضيبية سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة زين للاتصالات.



وقد خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين الجهتين بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في خدمة مجتمع العاصمة وتعزز مفهوم الشراكة المجتمعية.

واستعرض معاليه خلال اللقاء عدداً من الخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى المحافظة إلى تنفيذها والتي تهدف لتطوير الخدمات العامة للأهالي سعياً للنهوض بمحافظة العاصمة تنموياً بصفتها الواجهة السياحية والاقتصادية للمملكة، منوهاً إلى ان العاصمة وصلت مرحلة متطورة في حجم تنفيذ المهام الموكلة لها بفضل تنامي حجم المشروعات والمبادرات التي تطلقها باستمرار وانعكاس ذلك بشكل واضح على حجم الإنجاز الذي بلغته المحافظة، مشيراً إلى أن توافر تعاون مع شركة زين سيعزز من الدور الذي تضطلع به بخدمة المجتمع.



وأثنى بهذه المناسبة على الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة زين للاتصالات لأجل تنمية قطاع الاتصالات في مملكة البحرين وتعاونها المثمر مع القطاع الحكومي بما يحقق شراكة تنعكس إيجاباً على المجتمع، مشيداً بالمشاريع الهامة التي تنفذها الشركة في العاصمة والتي تخدم الأهالي خصوصاً المتعلقة بمفهوم الشراكة المجتمعية.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1053 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/20 - 58 : 01 PM