الجامعة الخليجية تعلن عن فتح باب التسجيل للفصل الصيفي2017-2018

المنامة في 20 مايو / بنا / أعلنت الجامعة الخليجية عن فتح باب التسجيل للفصل الصيفي من العام الجامعي 2017-2018 وذلك يوم 24 من مايو الجاري.



ونوّه رئيس الجامعة الخليجية دكتور مهند المشهداني أن الجامعة حريصة على طرح برامج أكاديمية متميزة تساعد الطلبة للحصول على الفرص المناسبة لمواجهة التحديات الجديدة في ظل التطور التكنولوجي، وتسهم في تنويع الاختصاصات وخلق قدرات جديدة تساهم بشكل ايجابي في سوق العمل والعملية التعليمية للجامعة.



وقال إن المنح الدراسية المقدمة من قبل الجامعة تعد ضمن الخطة التطويرية لأداء مستوى الطلبة ودفعهم للارتقاء بمعدلاتهم الدراسية ومجاراة زملائهم المتفوقين ورغبةً من الجامعة في تحسين أداء وجودة المخرجات الأكاديمية بما يتوافق مع المعايير الخاصة بمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين.



من جانبها قالت مديرة مكتب القبول والتسجيل الأستاذة براء السامرائي: "إن الجامعة فتحت باب التسجيل للفصل الصيفي وأننا على أتم الإستعداد لإستقبال الطلبة وإكمال عملية التسجيل لهم".



وأضافت السامرائي أن الجامعة الخليجية تقدم منح دراسية للطلبة المتفوقين دراسيًا والموهوبين حيث تصل إلى 50% من إجمالي الرسوم الدراسية حيث استفاد منها أكثر من 200 طالب وطالبة العام الدراسي الماضي.



وأوضحت أن أبواب القبول للطلبة الجدد ما زالت مستمرة في برامج البكالوريوس المطروحة بالجامعة الخليجية، وأكدت أن الجامعة الخليجية تسعى لاستقطاب عدد من الطلبة الجدد الباحثين عن التميز الأكاديمي مشيرةً إلى أن الطلبة في الجامعة الخليجية يحظون بأرقى مستويات التعليم في مملكة البحرين على أيدي أكفأ الأساتذة ذوي الخبرة الأكاديمية.



جدير بالذكر أن باب التسجيل للطلبة المستجدين مفتوح من الان ويمكن التقديم في حال استكمال الطالب للشروط.



خ.ب/ع ع



بنا 1048 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/20 - 51 : 01 PM