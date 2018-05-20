قسم التربية الرياضية بجامعة البحرين يستضيف الدكتور اندريه لاسانش

المنامة في 20 مايو / بنا / استضاف قسم التربية الرياضية في كلية التربية الرياضية بجامعة البحرين، مؤخراً، مدرب منتخب كندا للسيدات لكرة القاعدة الدكتور أندريه لاسانش، في محاضرة علمية بعنوان "التحضير الذهني للرياضيين".



قدم د. لاساش نبذة عن أهمية تدريب المهارات الذهنية للرياضيين، ودور الجانب الذهني في عملية الإعداد الشامل للرياضيين، كما تحدث عن أبرز الاستراتيجيات التطبيقية للتحضير الذهني، من خبرته العملية في استخدام هذه الاستراتيجيات مع منتخب كندا للسيدات لكرة القاعدة.



وتهدف المحاضرة، التي أقيمت برعاية القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور صادق مهدي العلوي، وبحضور رئيسة قسم التربية الرياضية الدكتورة حصة بنت أحمد آل خليفة، وبالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية البحرينية؛ إلى إثراء مواضيع مقرر علم النفس الرياضي الذي يطرحه قسم التربية الرياضية تحت إشراف د. علي يوسف صليبيخ، حيث حرص عدد كبير من طلبة المقرر على حضور هذا اللقاء لربط الجانب النظري بجوانب تطبيقية تدعم وتقوي تأهيلهم الأكاديمي، كما حضر هذا اللقاء العلمي د. نبيل طه شهاب رئيس الأكاديمية الأولمبية البحرينية وعدد من المسؤولين في الأكاديمية.



وقد قام د. لاسانش، على هامش المحاضرة، بجولة في مرافق كلية التربية الرياضية، واطلع على الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس التربية الرياضية، وأشاد بالمستوى العالي لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وطلبة الكلية.



م.ف.ق/خ.س



بنا 1018 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/05/20 - 30 : 01 PM