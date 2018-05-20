الجودر: "الشباب والرياضة"حريصة على تطبيق أنظمة حماية أمن المعلومات بكل كفاءة

المنامة في 20 مايو / بنا / أكد سعادة السيد هاشم بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة أن وزارة شئون الشباب والرياضة حريصة على تنفيذ توصيات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، والرامية الى تعزيز أمن المعلومات في الدوائر الحكومية في المملكة والذي يعد من أهم التحولات التي تنفذها المملكة ضمن استراتيجيتها للأمن الإلكتروني تعزيزاً لمكانة البحرين باعتبارها من الدول المتقدمة في مجالات الحماية والابتكار والسلامة والأمن مشيدا بالدور البارز الذي يقوم به الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في تشكيل جهد وطني متكامل يعمل على حماية أمن المعلومات في مختلف الجهات الحكومية بالمملكة.



وأشار الجودر الى أن وزارة شئون الشباب والرياضة قامت باتخاذ إجراءات مهمة في مجال تعزيز آلية التنسيق وأمن المعلومات والوثائق عبر برامج وتقنيات حديثة ومتطورة والإنذار المبكر بشأن التهديدات ومخاطر التعرض للهجمات الالكترونية، والتي تهدف إلى تسهيل التصدي لمجموعة واسعة من حوادث أمن المعلومات وأبرزها التسلل الالكتروني والفيروسات مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للقطاعين الشباب والرياضي ومواكبة التطور التكنولوجي في هذين القطاعين ما يشمل تأمين بيئة الكترونية آمنة تضمن حماية المعلومات وتناقلها بين مختلف الجهات المختصة بصورة آمنة وذات حماية عالية.



وأضاف وزير شئون الشباب والرياضة أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الإدارية المتبعة في حماية وأمن المعلومات من خلال تطبيق خطط وبرامج رائدة في هذا المجال علاوة على تشكيل فريق عمل من المختصين للاستجابة السريعة لأي محاولة اختراق لأمن المعلومات والتعامل معها بكفاءة عالية.



وكانت وزارة شئون الشباب والرياضة حصلت على شهادة الاعتماد لتجاوزها لمتطلبات برنامج ثقة في مستوياته "المتقدم" وذلك بعد تنفيذ استراتيجية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تطبيق أنظمة حماية أمن المعلومات حيث تسلمت الشهادة الوكيلة المساعدة للتخطيط والترويج وفاء العمادي اثناء الملتقى الأول لأمن المعلومات "ثقة 2018 " والذي أقيم تحت رعاية وزير الداخلية.





ومن جانبها اشارت العمادي الى أن وزارة شئون الشباب والرياضة وعبر قسم تقنية المعلومات تبنت تنفيذ استراتيجية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في حماية المعلومات ومن أبرزها تدريب الموظفين على النظام والحماية المتبعة وتعريفهم بقانون حماية المعلومات ووثائق المملكة والتحقق من متطلبات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كما قامت الوزارة بمسح جميع أجهزة موظفي الوزارة للتأكد من عدم وجود ثغرات أمنية وذلك بهدف ضمان عدم الاختراق كما قامت باستخدام تقنيات عالية الجودة تساهم في حماية الأجهزة في الوزارة من التسلل والفيروسات الضارة بالإضافة الى تشكيل فريق للاستجابة السريعة للتعامل مع أي اخراق يمكن أن يحدث ومعالجته وفقا لاستراتيجية حماية أمن المعلومات.









ت.و/خ.س



بنا 0843 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/20 - 48 : 11 AM