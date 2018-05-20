مباحثات أمريكية كورية جنوبية في واشنطن الثلاثاء بشأن القمة مع الرئيس الكوري الشمالي سيئول في 20 مايو/ بنا / يلتقي الرئيس الامريكي دونالد ترمب نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن بعد غد الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن القمة المرتقبة مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج في سنغافورة في الثاني عشر يونيو المقبل.



وذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن المكتب الرئاسي ان اللقاء سيركز على حل الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن خارطة طريق لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.





وأوضحت الوكالة ان الرئيس مون جيه-إن سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم غد الاثنين لعقد القمة الخامسة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب منذ تنصيبه.



ومن المتوقع أن يعقد الرئيس مون محادثات فردية مع الرئيس ترامب ، ثم محادثات موسعة.



ونقلت الوكالة عن مصادر ان الرئيس مون يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عبر الخط الساخن استنادا إلى نتائج القمة مع ترامب.



وتعتبر زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون للولايات المتحدة، الثالثة من نوعها منذ تنصيبه.



و.ش/خ.س



بنا 0807 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/20 - 12 : 11 AM