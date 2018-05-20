الجيش الاسرائيلي يقتحم أحياء القدس ويطلق عشرات القنابل الصوتية والغازية القدس المحتلة في 20 مايو/ بنا / شهدت مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع ، عقب اقتحام عدة أحياء في المدينة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال فرضت اجراءات مشددة في المدينة، بمناسبة أحد الأعياد اليهودية ويسمى "شفوعوت".





وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلة أمس مستشفى المقاصد الخيرية بحي جبل الزيتون/ الطور المُطل على القدس القديمة، في الوقت الذي استمرت فيه المواجهات في المنطقة حتى ساعة متأخرة من الليل.



كما اقتحمت عقب صلاة التراويح بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت عشرات القنابل الصوتية، والغازية السامة.



كما قمعت فرق الخيالة التابعة لقوات الاحتلال ليلة أمس فعاليات رمضانية في منطقة بابي الساهرة والعامود من أبواب القدس القديمة، في الوقت الذي انتشرت فيه بكثافة في أحياء بلدة سلوان جنوب الأقصى والتي شهدت مواجهات متفرقة ضد الاحتلال، كما شهدت بلدة العيسوية مواجهات متواصلة ضد الاحتلال امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.







و.ش/خ.س



بنا 0730 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/20 - 37 : 10 AM