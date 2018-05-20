الجيش اليمني وبإسناد طيران التحالف يحرر مواقع استراتيجية جديدة بحرض حجة في 20 مايو/ بنا / اعلنت قوات الجيش اليمني انها تمكنت، مسنودة بطيران التحالف العربي، من التقدم بمديرية حرض بمحافظة حجة، لليوم الثالث على التوالي.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية ، إن قوات الجيش تمكنت ، من السيطرة على الخط الأسفلتي الرابط بين مديرية حرض بمحافظة حجة ومديرية الملاحيط بمحافظة صعدة.

جاء ذلك ، بعد ساعات قليلة من استكمال قوات الجيش تحرير سلسلة جبال النار الاستراتيجية المطلة على مدينة حرض من الجهة الشرقية، كما تمكنت من تحرير منطقة فج حرض الواقعة شرق المدينة ، و

بتحريرها تتمكن قوات الجيش من السيطرة على أجزاء شاسعة من محافظة حجة، كما تتمكن من قطع إمداد مليشيا الحوثي الانقلابية الواصلة من صعدة إلى حجة، وفصل المحافظتين عن بعضهما.





خ.س



بنا 0603 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/20 - 08 : 09 AM