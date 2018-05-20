مقتل شرطيين ومدني و 4 مسلحين حاولوا احتجاز رهائن في كنيسة بغروزني غروزني في 20 مايو/ بنا / أكدت السلطات الشيشانية أن قوات الأمن المحلية قضت على 4 مسلحين حاولوا احتجاز رهائن في كنيسة بالعاصمة الشيشانية غروزني، خلال عملية أسفرت عن مقتل شرطيين ومدني.

واوضح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بحسب شبكة "روسيا اليوم" أن المسلحين تسللوا إلى "كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل" وسط غروزني و"هدفوا لاحتجاز رعيتها كرهائن"، مضيفا أن "عملية أمنية نفذت على الفور أسفرت عن مقتل جميع المسلحين الـ4".



وشدد قديروف على أن "معلومات عملية تفيد بأن المسلحين تلقوا الأمر بتنفيذ العملية من إحدى الدول الغربية".

وراقب الرئيس الشيشاني "العملية الأمنية الخاصة" في موقع الحادث مباشرة، لافتا إلى أن تنفيذها "استغرق عدة دقائق فقط".



وذكر الرئيس الشيشاني أن الحادث أسفر عن مقتل شرطي واحد وإصابة أحد الرعية، لكن لجنة التحقيقات الروسية أفادت لاحقا بأن شرطيا ثانيا ومدنيا قتلا أيضا متأثرين بإصابات جرحا بها جراء الهجوم.



و.ش



بنا 0521 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/20 - 34 : 08 AM