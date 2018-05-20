كوريا الشمالية: تفكيك موقع للتجارب النووية "إجراء كبير ومهم" لنزع السلاح النووي سيئول في 20 مايو/ بنا / أكدت كوريا الشمالية على أهمية تفكيك موقع للتجارب النووي في بونغ كيه ري عبر موقعها للدعاية "DPRK Today".

ورفضت بيونغ يانغ قائمة من الصحفيين الكوريين الجنوبيين المختارين بواسطة الحكومة الكورية الجنوبية لحضور مراسم تفكيك الموقع للتجارب النووية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".



ووصف الموقع الدعائي تفكيك موقع التجارب النووية بأنه "إجراء كبير ومهم للغاية"، تتخذه كوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بموجب إعلان بانمونجوم.

وقال موقع "أوري مينزوكيري" الدعائي الكوري الشمالي تجاه كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمجتمع الدولي أبدت ترحيبها وتأييدها لتفكيك موقع التجارب النووية في بونغ كيه ري.



وكانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد اكدت في بيان سابق إنها ستقيم مراسما خاصة بتفكيك موقعها للتجارب النووية خلال الفترة الممتدة بين يومي 23-25 مايو الحالي، اعتمادا على الظروف الجوية، وستدعو الصحفيين الدوليين من الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية لتغطية الحدث.



وكانت الحكومة الكورية الجنوبية حاولت في يوم 18 مايو أن تخطر الشمال بقائمة من الصحفيين الكوريين الجنوبيين لتغطية مراسم تفكيك الموقع للتجارب النووية عبر قناة اتصال في بانمونجوم"، إلا أن كوريا الشمالية لم تقبل ذلك، الأمر الذي يثير تساؤلا مما إذا كانت مراسم تفكيك موقع التجارب النووي ستجري كما هو مخطط لها.



و.ش



بنا 0505 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/20 - 14 : 08 AM