مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/20 - 44 : 07 AM
المنامة في 20 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/سمو ولي العهد: الوسطية والتسامح نهج تسير عليه المملكة.
/سمو الشيخ علي بن خليفة يوجه تحية شكر وتقدير إلى سمو ولي العهد لتشريفه مجلسه.
/في قرار لوزير الداخلية بـدء تـنـفـيـذ الـعـقوبات والتدابير البديلة.
/رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل مبعوثين من الإمارات والكويت.
/اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات توصي بإسناد 4 مؤهلات أجنبية احترافية مهنية على الإطار الوطني للمؤهلات.
/نواب ومواطنون يشيدون بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتوفير الأدوية فورا.
/الملكية للجراحين وجمعية الأطباء تبحثان النهوض بالطبيب علميا ومهنيا.
/«جمعية الأمين الخيرية» توزع مساعدات رمضان على أكثر من ألف أسرة.
/اشتراطات جديدة للتعمير بالمناطق الاسكانية.
/تطبيق وثيقة التأمين الشامل منتصف العام الجاري.
/"منظمة الطيران" تدين تهديدات قطر لأمن الطائرات.
/«واشنطن بوست» تكشف الدعم الإيراني للجماعات الإرهابية في البحرين.
/حداد وطني في كوبا بعد مقتل 107 أشخاص في تحطم طائرة.
/شركة «إنجي» الفرنسية ستوقف نشاطها في إيران.
/واشنطن تحاول طي صفحة الاتفاق النووي الإيراني.
/الصدر على رأس نتائج الانتخابات العراقية.. والحكومة المقبلة رهن المفاوضات.
/إغلاق كامل في كشمير الهندية احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي.
/بكين ترسل قاذفات قنابل (نووية) لبحر الصين الجنوبي.
/قائد قوات التحالف باليمن: مليشيا الحوثي بأسوأ حالاتها.
/السعودية تعترض صاروخ حوثي باتجاه خميس مشيط.
/قتيلان باحتجاجات جنوب غربي ايران.
/ترامب يتهم "أف بي أي" باختراق حملته الانتخابية في العام 2016.
و.ش
بنا 0440 جمت 20/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/20 - 44 : 07 AM