مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 20 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/سمو ولي العهد: الوسطية والتسامح نهج تسير عليه المملكة.

/سمو الشيخ علي بن خليفة يوجه تحية شكر وتقدير إلى سمو ولي العهد لتشريفه مجلسه.

/في قرار لوزير الداخلية بـدء تـنـفـيـذ الـعـقوبات والتدابير البديلة.

/رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل مبعوثين من الإمارات والكويت.

/اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات توصي بإسناد 4 مؤهلات أجنبية احترافية مهنية على الإطار الوطني للمؤهلات.

/نواب ومواطنون يشيدون بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتوفير الأدوية فورا.

/الملكية للجراحين وجمعية الأطباء تبحثان النهوض بالطبيب علميا ومهنيا.

/«جمعية الأمين الخيرية» توزع مساعدات رمضان على أكثر من ألف أسرة.

/اشتراطات جديدة للتعمير بالمناطق الاسكانية.

/تطبيق وثيقة التأمين الشامل منتصف العام الجاري.

/"منظمة الطيران" تدين تهديدات قطر لأمن الطائرات.

/«واشنطن بوست» تكشف الدعم الإيراني للجماعات الإرهابية في البحرين.

/حداد وطني في كوبا بعد مقتل 107 أشخاص في تحطم طائرة.

/شركة «إنجي» الفرنسية ستوقف نشاطها في إيران.

/واشنطن تحاول طي صفحة الاتفاق النووي الإيراني.

/الصدر على رأس نتائج الانتخابات العراقية.. والحكومة المقبلة رهن المفاوضات.

/إغلاق كامل في كشمير الهندية احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي.

/بكين ترسل قاذفات قنابل (نووية) لبحر الصين الجنوبي.

/قائد قوات التحالف باليمن: مليشيا الحوثي بأسوأ حالاتها.

/السعودية تعترض صاروخ حوثي باتجاه خميس مشيط.

/قتيلان باحتجاجات جنوب غربي ايران.

/ترامب يتهم "أف بي أي" باختراق حملته الانتخابية في العام 2016.







و.ش



بنا 0440 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/20 - 44 : 07 AM