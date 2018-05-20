الطقس في البحرين: حار خلال النهار

المنامة في 20 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله تعالى حسنا، ولكنه حار خلال النهار.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد وشمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحرارة: العظمى 38 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.





ن.ع/و.ش



بنا 0424 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/20 - 28 : 07 AM