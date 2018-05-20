Sunday   20 May 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الطقس في البحرين: حار خلال النهار
2018/05/20 - 28 : 07 AM

المنامة في 20 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله تعالى حسنا، ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد وشمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 38 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.


ن.ع/و.ش

بنا 0424 جمت 20/05/2018


عدد القراءات : 36         اخر تحديث : 2018/05/20 - 28 : 07 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English