الطقس في البحرين: حار خلال النهار

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2018/05/20 - 28 : 07 AM
المنامة في 20 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله تعالى حسنا، ولكنه حار خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد وشمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 38 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.
ن.ع/و.ش
بنا 0424 جمت 20/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/20 - 28 : 07 AM