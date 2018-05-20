Sunday   20 May 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
مقتل اربعة اشخاص اثر هجومين مسلحين في باكستان
2018/05/19 - 11 : 10 PM
اسلام اباد في 19 مايو/ بنا / قتل أربعة أشخاص اليوم اثر هجومين مسلحين نفذهما مسلحون مجهولون في باكستان.

وذكرت الشرطة الباكستانية أن الهجوم الأول وقع في مدينة "جهلوم" بإقليم البنجاب عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.
وأضافت الشرطة أن الهجوم الثاني وقع مساء اليوم في مدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان عندما أطلق مجهولون النار على أحد الطرق في المدينة، مما أدى إلى مقتل شخص من المارة.


م خ/س.ي

بنا 1903 جمت 19/05/2018


عدد القراءات : 77         اخر تحديث : 2018/05/19 - 15 : 10 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English