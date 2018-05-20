مقتل اربعة اشخاص اثر هجومين مسلحين في باكستان اسلام اباد في 19 مايو/ بنا / قتل أربعة أشخاص اليوم اثر هجومين مسلحين نفذهما مسلحون مجهولون في باكستان.



وذكرت الشرطة الباكستانية أن الهجوم الأول وقع في مدينة "جهلوم" بإقليم البنجاب عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

وأضافت الشرطة أن الهجوم الثاني وقع مساء اليوم في مدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان عندما أطلق مجهولون النار على أحد الطرق في المدينة، مما أدى إلى مقتل شخص من المارة.





م خ/س.ي



بنا 1903 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/05/19 - 15 : 10 PM