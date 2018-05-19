رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل مبعوثين من دولتي الإمارات والكويت المنامة في 19 مايو/بنا/ استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري كلا من معالي الشيخ أحمد بن صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة رأس الخيمة للاستثمار ورئيس دائرة الجمارك بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومعالي الشيخ حمد الجابر العلي الصباح وزير الاعلام السابق بدولة الكويت الشقيقة، وذلك لتقديم خالص تعازي ومواساة قيادتي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقتين الى القيادة الرشيدة بمملكة البحرين والى معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة واخوانه وعموم العائلة الكريمة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة.



وأعرب معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره البالغ لما نقله معالي الشيخ أحمد بن صقر بن محمد القاسمي ومعالي الشيخ حمد الجابر العلي الصباح من مشاعر المواساة النبيلة لقيادتي البلدين الشقيقين في وفاة الفقيد الراحل والتي تعبر عن عمق علاقات الأخوة الصادقة والوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة.



س.ي



بنا 1812 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/19 - 18 : 09 PM