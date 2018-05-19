قوات الدفاع الجوي السعودي تدمر صاروخا باليستيا حوثيا وترصد اخر سقط في الصحراء الرياض في 19 /بنا/ قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت مساء اليوم السبت صاروخا باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة ودمرته.



وأضاف العقيد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخًا آخر سقط في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار هذا البيان.



وذكر أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (خميس مشيط) وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.



وأوضح العقيد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي (2216) ، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



س.ي



بنا 1747 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/19 - 52 : 08 PM