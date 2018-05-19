حكومة المملكة المتحدة تساهم بمليون جنيه إسترليني في صندوق "آخر ميل" ابوظبي في 19 مايو / بنا/ أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستساهم بمبلغ مليون جنيه استرليني لصندوق "آخر ميل" وهي مبادرة أطلقها سمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان ولي عهد أبوظبي .



أعلن عن هذه المساهمة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت خلال لقائه بريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.



وقال الوزير أليستر بيرت بعد اللقاء "أنا سعيد للإعلان عن مساهمة بريطانيا بمبلغ مليون جنيه إسترليني (حوالي 5 ملايين درهم) في صندوق "آخر ميل" للمساعدة على القضاء على الأمراض المدارية المعدية و بالتالي رفع المعاناة عن الناس والقضاء على الآلام والتشوهات المرافقة لهذه الأمراض.



واضاف " المملكة المتحدة و الإمارات العربية المتحدة مساهمان كريمان في مجال المساعدات الدولية. و هذا مثال ممتاز لكيفية عمل الدول سويا من أجل استخدام خبراتهم في مجالات التنمية والمساعدات لتحسين حياة سكان العالم الأكثر فقرا".



يذكر ان صندوق "آخر ميل" يحظى بدعم شخصي من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ومؤسسة بيل جيتس حيث تعمل المبادرة في سبع دول هي تشاد، ومالي، وأثيوبيا، والنيجر، والسودان، والسنغال، واليمن و تركز على مرضين هما داء الفيلاريات اللمفاوي والعمى النهري.





س.ي



بنا 1513 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/19 - 17 : 06 PM