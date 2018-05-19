استشهاد مواطن فلسطيني ثالث متأثراً باصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي رام الله في 19 مايو/ بنا / استشهد شاب فلسطيني ثالث اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها الإثنين الماضي شرق جباليا، شمال شرق غزة حسب وزارة الصحة الفلسطينية.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الشهيد أحمد العبد أبو سمرة (21 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة عند السياج الفاصل.



وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن استشهاد الشاب محمد مازن عليان (20عاماً)، والمواطن معين الساعي (58 عاما) من مخيم الشاطئ، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال الإثنين الماضي.



وبارتقاء الشهيد أبو سمرة يرتفع عدد الشهداء منذ انطلاق "مسيرات العودة" في الـ30 من مارس الماضي إلى 120 شهيدا، وإصابة أكثر من 12000 مواطن.







م خ/س.ي



بنا 1504 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/19 - 07 : 06 PM