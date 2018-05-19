وزيرة الصحة تهنئ المنظري من سلطنة عمان على فوزه بمنصب مدير إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية جنيف في 19 مايو/بنا/ عُقدت في جنيف بسويسرا اليوم السبت الدورة الاستثنائية الخامسة للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وذلك لانتخاب وتسمية المدير الإقليمي الجديد على هامش اعمال جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين .



وتقدم للترشح لهذا المنصب ٧ دول هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وجمهورية لبنان ودولة ليبيا وجمهورية الصومال.



وفِي نهاية العملية الانتخابية تم تسمية الدكتور أحمد بن سالم سيف المنظري من سلطنة عمان ليتولى منصب المدير الإقليمي الجديد لإقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية وذلك بعد حصوله على 12 صوت من أصل 21 صوت وسيتولى الدكتور "المنظري" مهامه لفترة ولاية تدوم خمس سنوات.



وهنأت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، الدكتور المنظري بهذا الإنجاز الإقليمي العالمي، كما تقدمت بخالص التهاني والتبريكات له لتقلده هذا المنصب الجديد، متمنيةً له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مهامه، لاسيما التصدي للمشكلات الصحية التي تؤثّر في الإقليم أثناء الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.







س.ي



بنا 1443 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/19 - 50 : 05 PM