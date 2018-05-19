على هامش مشاركته في برنامج التهيئة للشهر الفضيل.. المفتاح يستقبل الجبير من المملكة العربية السعودية المنامة في 19 مايو/بنا/ استقبل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح بمكتبه مؤخراً فضيلة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الجبير من المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات برنامج التهيئة لشهر رمضان المبارك الذي نظمه قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية التابع لإدارة الشؤون الدينية بالوزارة.



وحضر اللقاء مستشار/ خبير الخطط والبرامج الشيخ عبدالله عبدالكريم الدناصوري، ومدير إدارة الشؤون الدينية الدكتور محمد طاهر القطان، ورئيس قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية السيد علي أمين الريس، والباحث الشرعي أحمد النجار، وأخصائي مراكز دعوية أول عمار العلوي.



وقدم فضيلة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الجبير عددا من المحاضرات والدروس بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة والمجالس العامة، حيث قدم محاضرة خاصة بالنساء بمركز أنفال الخير النسائي بعنوان "مقاصد الصوم وأسراره"، ومحاضرة بعنوان "قد أفلح من زكاها" بجامع شيخان الفارسي، ومحاضرة لمنتسبي الحرس الوطني، وخاطرة بعنوان "فضل الدعاء" في دار المنار لرعاية الوالدين، فضلاً عن محاضرة "وفُتحت أبواب الجنان" بجامع سبيكة الأنصاري، وخاطرة بعنوان "فضائل الصبر" بمجلس العامر بمدينة عيسى. كما تم التنسيق مع وزارة شؤون الإعلام لتسجيل عدد من الحلقات للدكتور الجبير، حيث سجل فضيلته برنامجاً إذاعياً بعنوان "أعظم أيام الدنيا" عبر إذاعة القرآن الكريم، بالإضافة لبرنامج تلفزيوني بعنوان "فقه التفاؤل".



جدير بالذكر أن برنامج التهيئة لشهر رمضان المبارك والذي اُختتم مؤخراً يهدف إلى تهيئة النفوس والأجواء لاستقبال هذا الشهر الفضيل من خلال عدد من المحاضرات والدروس التوعوية، مما له بالغ الأثر في زيادة التقرب لله عز وجل، والحرص على قراءة القرآن بخشوع وتدبر، ومعرفة بعض الأحكام المتعلقة بشهر رمضان المبارك، حيث قدم نخبة من الوعاظ والواعظات من الطائفتين الكريمتين المرخص لهم من قبل الوزارة سلسلة من المحاضرات والدروس في عدد من المساجد والجوامع بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وكذلك في دور رعاية الوالدين ومؤسسات الإصلاح والتأهيل والأحداث بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية، فضلاً عدد من المجالس العامة في مختلف محافظات المملكة.



وحرصاً من قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية على بيان فضل التوبة وأحكامها والحث عليها، وبيان فضل شهر رمضان والتعريف بآدابه وأحكامه، إلى جانب بيان فضل قراءة القرآن الكريم والتعريف بآداب وأحكام التلاوة، وتعزيز علاقة المسلم بربه من خلال الدعاء وأحكامه، فضلاً عن تعزيز التكافل المجتمعي من خلال إبراز صور الجود والسخاء والصدقات في شهر الخيرات، فقد أعد القسم خطة متكاملة للوعظ والإرشاد خلال الشهر الفضيل تحت شعار "يا باغي الخير أقبل" شملت سلسلة من الدروس والمحاضرات في مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى البرنامج الوعظي اليومي في دور العبادة، حيث يقدمها عدد من الدعاة من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى 147 واعظا وواعظة تابعين للوزارة، فضلاً عن تخصيص خطوط هاتفية للاجابة على الاستفسارات الشرعية من قبل نخبة من الباحثين الشرعيين، وهي: 17812819، 17812875، بالإضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني www.islam.gov.bh، وكذلك حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي@_islamicaffairs، وذلك من منطلق تفعيل التواصل بين الوزارة وأفراد المجتمع.





س.ي



بنا 1435 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/19 - 45 : 05 PM