جمعية الأطباء تشكر وزارة الصحة لاستجابتها لمطلب تمديد استراحة أطباء المراكز الصحية المنامة في 19 مايو/بنا/ نوهت جمعية الأطباء البحرينية بموافقة وزارة الصحة على تمديد فترة استراحة الأطباء العاملين في المراكز الصحية من 15 إلى 30 دقيقة، مؤكدة الأثر الإيجابي لذلك القرار على أكثر من 200 طبيب وطبيبة عائلة موزعين على العيادات الخاصة والمراكز الصحية والمستشفيات في البحرين.



وأكدت الجمعية أن هذا القرار من شأنه منح فترة استراحة مناسبة للطبيب لاستجماع قواه واستعادة نشاطه، وتعزيز قدرته على التركيز في معاينة قائمة طويلة جدا من المرضى يتوجب عليه التعامل معها يوميا في المراكز الصحية، خاصة وأنه يتم في بعض الأحيان اختصار مدة المعاينة إلى دقائق معدودة جراء الازدحام ويتم إضافة أعداد متزايدة من المرضى لتلك القائمة بشكل شبه يومي.



رئيسة جمعية الأطباء البحرينية الدكتورة غادة القاسم أشادت بالتجاوب السريع من قبل وزارة الصحة ممثلا بالوزيرة فائقة بنت سعيد الصالح مع هذا المطلب من قبل الجمعية، وخصَّت بالذكر الجهود التي بذلتها سعادة الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للصحة الأولية بوزارة الصحة.



وأعربت الدكتورة القاسم عن سعادة مجلس الإدارة الجديد في جمعية الأطباء البحرينية بالتعاون الفعال من قبل المعنيين بالقطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين في كل ما يتعلق بمطالب السادة الأطباء، مشيرة إلى أن هذا التعاون يصب في مصلحة المنظومة الصحية ككل في مملكة البحرين والتي يشكل الطبيب أحد أهم أركانها، وبما يسهم في دعم الجهود الرامية لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطن والمقيم وفقا لأرقى المعايير العالمية.



وجددت رئيسة الجمعية ثقتها بأن شركاء جمعية الأطباء في الجهات الرسمية سيتعاونون مع الجمعية في تلبية مطالب واحتياجات السادة الأطباء، خاصة وأن تحقيقها يلبي مصلحة مشتركة لجميع الأطراف بما فيها المريض نفسه، مؤكدة في هذا الصدد أن جمعية الأطباء البحرينية ستواصل مساعيها الرامية إلى النهوض بالطبيب البحريني من جميع النواحي المهنية والاجتماعية وغيرها.



س.ي



بنا 1426 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/19 - 53 : 05 PM