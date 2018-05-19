عشراوي تبحث مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة الوضع الخطير في فلسطين نيويورك في 19 مايو/ بنا / بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في نيويورك اليوم مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد الوضع الخطير والمتأزم في فلسطين.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان عشراوي بحثت مع نائب الأمين العام النكبات المستمرة التي ألمت وتلم بالشعب الفلسطيني، ودور الأمم المتحدة في التخفيف من معاناته، إضافة الى بحث الجهود الدولية المطلوبة لحل القضية الفلسطينية على أساس عادل وسلمي.

ووضعت عشراوي نائب الأمين العام في صورة المجزرة المتعمدة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي خرج في قطاع غزة المحاصر إحياءً للذكرى الـ70 للنكبة وتأكيدا على حق العودة، واحتجاجا على كارثة نقل "السفارة" الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى ارتقاء 65 شهيدا بينهم أطفال.

وجددت عشراوي دعوتها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات غير القانونية وجرائم الحرب والمجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الحاجة الماسة إلى جهد دولي متعدد الأطراف يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، كما حثت الأمم المتحدة على اتخاذ خطوات جادة وملموسة تجاه قضية فلسطين، ودعتها إلى بذل المزيد من الجهود الفاعلة للمساعدة في التغلب على المأزق السياسي الخطير الذي تمر به المنطقة في هذا الوقت الحرج.

واستنكرت الادعاءات الإسرائيلية بـ"الدفاع عن النفس" لتبرير جرائمها ومواصلتها سياسة التشويه المتعمد لصورة الشعب الفلسطيني ووصف رفضه للاحتلال بأنه "إرهاب"، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، وأهمية العمل على توفير الحماية الدولية العاجلة، ووضع حد للحصار الإسرائيلي اللاإنساني والظالم على قطاع غزة المستمر منذ 11 عاما.

كما استنكرت عشراوي خلال اللقاء افتتاح "السفارة" الأميركية المستفز وغير الشرعي في العاصمة المحتلة، وأكدت أنها خطوة خطيرة وانتهاك مباشر ومتعمد للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، مشددة على أن الإجراءات الأميركية الأحادية أنهت دورها كوسيط حيادي ونزيه في أي عملية سلام مستقبلية.





م خ/س.ي



بنا 1421 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/19 - 30 : 05 PM