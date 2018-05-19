مصرع تسعة أشخاص جراء الفيضانات والصواعق بأفغانستان كابول في 19 مايو/ بنا / لقي تسعة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات العارمة والصواعق التي ضربت إقليم "بلخ" شمال أفغانستان.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن حشمت باهادوري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لادارة الكوارث الافغانية إن ثمانية أشخاص قتلوا، بعدما اجتاحت فيضانات أربع مناطق بالاقليم.

وأضاف باهادوري أن شخصا واحدا توفي بسبب صاعقة.

وأشار الى ان الفيضانات تسببت في تدمير حوالي 185 منزلا، أو تعرضها لاضرار جزئية، في الاقاليم الشمالية.

ولم ترد تقارير فورية عن حدوث إصابات بسبب الحادث.





م خ



بنا 1352 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/19 - 57 : 04 PM