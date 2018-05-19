نمارس شعائرنا في البحرين بحرية أذهلت العالم... القسيس هاني: لنا نصيب كمسيحيين من نِعَم رمضان المنامة في 19 مايو/بنا/رفع خادم الكنيسة الإنجيلية الوطنية رئيس جمعية "البيارق البيضاء" القسيس هاني عزيز، أسمى التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة، ولولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولكل شعب مملكة البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وقال القسيس هاني " لا يسعنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما يبذله المؤمنون المسلمون من جهد عظيم في رفع الصلوات وتقديم الأصوام وهو ما تقدره الكنيسة، مبينا أن نعم رمضان وبركاته لنا منها نصيب كمسيحيين".



وأوضح في بيان اصدره اليوم "أن البحرين هي نموذج يحتذى به للتعايش بين الأديان حيث لا منافع سياسية تسود هنا ولا بغضاء، بل ينصهر الكل وبجميع الطوائف في بوتقة المحبة والتعايش السلمي واحترام معتقدات الآخر، وحيث الكل يمارس شعائره بحرية أذهلت العالمَين العربي والغربي.



واختتم القسيس هاني بيانه متمنيًا صياما مثمرا من ثم عيدا سعيدا للبحرين وللأمة الإسلامية جمعاء، مجددا ولاءه ووقوفه ووقوف المسيحيين خلف قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة داعيا ان يبقى ذخرا وسندا لأهل وشعب البحرين.



س.ي



بنا 1351 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/19 - 59 : 04 PM