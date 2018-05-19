اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات توصي بإسناد 4 مؤهلات أجنبية احترافية مهنية على الإطار الوطني للمؤهلات المنامة في 19 مايو / بنا / أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإسناد 4 مؤهلات أجنبية احترافية مهنية على الإطار الوطني للمؤهلات؛ تقدم في ثلاث مؤسسات للتدريب المهني في مملكة البحرين؛ لاستيفائها شروط ومعايير الإسناد على الإطار الوطني للمؤهلات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد يوم الأحد الماضي 12 مايو برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن "مجلس التعليم العالي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجامعات الخاصة، والمعاهد".

كما اطلع أعضاء اللجنة على تقرير محاذاة الإطار البحريني للمؤهلات مع الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات.



وعلى هامش الاجتماع، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: إنَّ الارتقاء بجودة المؤهلات الوطنية بما يتوافق مع التوجهات التنموية والاقتصادية في المملكة، وتسكين المؤهلات على المستوى الوطني، ودعم إجراءات الاعتراف بها على المستوى الدولي، يأتي هذا ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الهيئة على تحقيقها، وفق المهام الموكلة لها منذ تدشين الإطار الوطني للمؤهلات الذي تعمل الهيئة على محاذاته بالإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، وفق عدد من المبادئ الملزمة التي تم الاتفاق عليها بين الهيئتين.



وأوضحت الرئيس التنفيذي أنَّ المحاذاة بين الأطر يحقق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المسكنة والمسندة على الإطار وفق معايير ومقاييس دولية ذات جودة؛ لتحظى المؤهلات المسكنة والمسندة على الإطار والمطروحة في مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني بالثقة، كما أنَّ عملية المحاذاة تسهل من انتقال المتعلمين بين الدولتين.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1152 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/19 - 55 : 02 PM