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وزير الخارجية الاردني ونظيره المصري يؤكدان أن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة يحب أن يكون على رأس أجندة المجتمع الدولي
2018/05/19 - 55 : 02 PM
اسطنبول في 19 مايو / بنا / أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري أن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية يحب أن يكون على رأس أجندة المجتمع الدولي للحؤول دون تفاقم الصراع في المنطقة وسبيلا وحيدا لتحقيق السلام.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الوزيرين استعرضا خلال لقاء جري على هامش القمة الاسلامية غير العادية في اسطنبول التحركات العربية والإسلامية ومع المجتمع الدولي للتصدي لتداعيات قرار الولايات المتحدة المدان عربيا وإسلاميا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وإطلاق تحقيق دولي في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة وكسر الجمود في العملية السلمية.

وأكد الوزيران أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية خدمة للمصالح الفلسطينية العليا. كما أكدا على عمق العلاقات الثنائية ومؤسسية التعاون والتنسيق بين البلدين.


م.ح./ع ذ

بنا 1151 جمت 19/05/2018


عدد القراءات : 27         اخر تحديث : 2018/05/19 - 55 : 02 PM
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