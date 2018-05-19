محافظة العاصمة تشارك في معرض إكسبو البحرين للضيافة والمطاعم بجناح مخصص لـ 50 رائداً المنامة في 19 مايو / بنا / تشارك محافظة العاصمة في معرض إكسبو البحرين للضيافة والمطاعم لعام 2018 والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2018 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات باستضافة "كولينير أند بيوند".





وتأتي مشاركة محافظة العاصمة بجناح يضم 50 من رواد الأعمال الشباب انطلاقا من دورها في دعم المواهب الوطنية عبر إعطائهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم في هذا المعرض الذي سيزودهم بفرصة فريدة للالتقاء وعرض منتجاتهم وخدماتهم لصناع القرار الرئيسيين في قطاع المطاعم والضيافة من البحرين ومنطقة الخليج وعبر العالم، كما تأتي هذه المشاركة انطلاقا من توصيات منتدى "أسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته الثالثة" التي أكدت على تحفيز وإلهام الشباب بالأفكار الريادية.



وبهذه المناسبة قال معالي المحافظ : " إن تخصيص محافظة العاصمة لجناح كامل موجه لأصحاب المشاريع الريادية الناشئة يعد فرصة سانحة أمامهم لعرض مشاريعهم المتعلقة بالطعام والضيافة وتبادل وجهات النظر والرؤى والخبرات فيما بينهم، والاستفادة من تسويق مشاريعهم أمام الخبراء والمتخصصين والجمهور، مما يتيح إمكانية توسيع دائرة نشاطهم لدى أسواق أخرى جديدة".



وأضاف" أن إقامة هذا الجناح بدعم من صندوق العمل "تمكين" يتماشى مع خطط المحافظة الرامية لتأهيل فئة الشباب في مجال ريادة الأعمال والعمل على ديمومة هذا المجال ضمن برنامج عملها، وانطلاقاً من دور الشركاء الاستراتيجيين -تمكين- حيث تصب جهودهم في ذات المجال، لتطوير الشباب وتلبية احتياجات التنوع المهني والنمو السريع لسوق العمل وأهمية المساهمة في رفده بالكفاءات النوعية".





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1116 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/19 - 20 : 02 PM