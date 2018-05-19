ديوان الخدمة المدنية يواصل عقد اللقاءات مع مسؤولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية‎ المنامة في 19 مايو / بنا / عقد ديوان الخدمة المدنية عدداً من اللقاءات مع مسئولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية على مدى يومين .

وأكد مدير إدارة الاتصال بديوان الخدمة المدنية عصام الحايكي في بيان صحفي نشر اليوم على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات مع المعنيين بالموارد البشرية تعزيزاً للتواصل والشراكة مع الجهات الحكومية ونشر ثقافة الخدمة المدنية، بالإضافة لما أثمر عن اللقاءات السابقة من تبادل للمعلومات والخبرات واطلاع الجهات الحكومية على آخر مستجدات إجراءات وأنظمة وتعليمات ديوان الخدمة المدنية.



وتم من خلال اللقاءات استكمال عرض أبرز المواضيع المتعلقة بالخدمة المدنية، حيث استعرض المعنيون بإدارة الرقابة الإدارية تعليمات الخدمة المدنية بشأن النظم الخاصة بالرقابة الإدارية على الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى بيان مسئوليات ومهام الرقابة الإدارية وآليات مباشرة العمل الرقابي على الجهات الحكومية.



وقام المعنيون بإدارة التوظيف باستعراض دليل إجراءات التوظيف والذي يحتوي على أبرز مهام ومسؤوليات الإدارة مثل تخطيط‭ ‬وتنظيم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التوظيف‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية، ودراسة‭ ‬وتحليل‭ ‬طلبات‭ ‬التوظيف‭ ‬لاختيار‭ ‬المرشحين‭ ‬المناسبين. ‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



كما قدم المعنيون بإدارة الأداء المؤسسي عرضاً تناول التعريف بمواصفة الجودة (الآيزو) الأخيرة رقم 9001:2015، وأبرز نتائج تطبيق نظام إدارة الجودة، كما تم استعراض مبادئ إدارة الجودة ومراحلها التي من أهمها التركيز على أهمية تطبيق النظام وأهمية التفكير المبني على المخاطر وإدارة المعرفة، حيث سلطوا الضوء على تقييم المخاطر والفرص بالإضافة إلى إجراءات منع وقوع الخطر وآلية التعامل مع الخطر في حال حدوثه.



كما ساهم المعنيون بإدارة السياسات وشئون اللوائح بتقديم توضيح شامل لدليل الموارد البشرية الذي تم اعداده بغرض التعرف على الأمور التي يتوجب على المعنيين بالموارد البشرية الاطلاع عليها ومعرفتها، وذلك فيما يخص المسائل المتعلقة بالخدمة المدنية بشكل مختصر وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والتعليمات والتعاميم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية للعمل بها في الجهات الحكومية.



واوضح الديوان في بيانه الصحفي ان مسؤولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية تفاعلوا بشكل إيجابي، حيث وجهوا للمختصين عدداً من الأسئلة والاستفسارات، وتم استعراض ملاحظاتهم مع الإدارات المعنية بالديوان لمتابعتها بشكل فوري.



واكد الديوان ان مثل هذه اللقاءات ستعفد بشكل مستمر في الفترات القادمة وذلك لأهمية استعراض توجهات الموارد الشرية ومستجدات اجراءات وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1113 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/19 - 18 : 02 PM