استشهاد مواطن فلسطيني ثان متأثراً باصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي رام الله في 19 مايو/ بنا / استشهد شاب فلسطيني ثان اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاثنين الماضي خلال مشاركته بمسيرة العودة وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم الى اثنين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أن الشاب الشهيد يدعي محمد مازن عليان ويبلغ من العمر 20 عاماً.



وكانت مصادر طبية بمدينة غزة قد اعلنت فجرا، عن استشهاد المواطن معين الساعي (58 عاما) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، متأثر بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة الاثنين الماضي شرق المدينة تزامناً مع نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.



وبارتقاء هذين الشهيدين اليوم، يرتفع عدد الشهداء منذ انطلاق "مسيرات العودة" في الـ30 من مارس الماضي، الى 119 مواطنا، وإصابة أكثر من 12000 آخرين.







م.ح./ع ذ



بنا 1007 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/19 - 10 : 01 PM