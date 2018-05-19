وزير العمل والتنمية الاجتماعية يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الأسرة المنامة في 19 مايو / بنا / ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل محمد علي حميدان، اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لبنك الأسرة، بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي الدكتور خالد عتيق، وأعضاء مجلس الإدارة.



وخلال الاجتماع تم استعراض المستجدات بشأن زيادة رأسمال البنك، في إطار السعي المستمر لدعم المشاريع التنموية الصغيرة والمتناهية في الصغر، بهدف تمكينها من أداء دور فعال في تعزيز المشاريع الوطنية دعماً لنمو الاقتصاد الوطني،وقد وافق مجلس الإدارة على ميزانية البنك للعام الجاري 2018.



وفي هذا السياق، أكد أعضاء مجلس إدارة بنك الأسرة أهمية تطوير الخطط المستقبلية، سعياً لمواكبة المستوى المميز والأداء الجيد، الذي حققه البنك في السنوات الماضية، فضلاً عن الاستفادة من الفرص المتاحة لتخطي التحديات المتوقعة التي قد تواجه مسيرة البنك، الساعية إلى إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تقديم خدمات تمويلية مميزة للعملاء.



وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن بنك الأسرة تمكن من الإسهام بفاعلية في تحسين مستوى دخل العديد من الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود ورواد الأعمال، وذلك من خلال تطوير الخدمات التمويلية التي يقدمها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى قصص النجاح والمشاريع التي حققها العملاء المستفيدون من خدمات البنك خلال السنوات الماضية، منوهاً بجهود وإسهامات أعضاء مجلس إدارة البنك المميزة، الرامية إلى تطوير الأداء ودعم المشروعات التي تخلق فرص عمل للشباب، وتسهم في تعزيز جهود التنمية المجتمعية.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0937 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/19 - 40 : 12 PM