الكويت تطرح مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني نيويورك في 19 مايو / بنا / أكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة منصور العتيبي أن بلاده قد عممت على أعضاء مجلس الامن مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العتيبي قوله إن المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء يوم الاثنين المقبل لافتا الى أن الكويت ستسعى الى التفاوض بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس الامن الـ15، مؤكدا أن القضايا العربية تعتبر أهم أولويات دولة الكويت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



واوضح أن مشروع القرار الذي عممته الكويت على المجلس يدعو الى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إرسال بعثة حماية دولية بالإضافة الى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على الحركة والوصول الى قطاع غزة والخروج منه.



واشار الى أن مشروع القرار يطالب بتكثيف الجهود التي يبذلها الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط للمساعدة في الجهود الفورية لتهدئة الوضع وتعزيز احترام القانون الانساني الدولي. كما يطالب الامين العام بدراسة الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من اعتماد مشروع القرار على أن يتضمن توصياته بشأن السبل والوسائل الكفيلة لضمان السلامة والحماية والرفاه للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي.





م.ح./ع ذ



بنا 0851 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/19 - 57 : 11 AM