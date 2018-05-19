وزير التربية والتعليم يتسلم مقترحاً للبرامج الإرشادية من خلال الأنشطة الطلابية المنامة في 19 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى الأستاذة ندى نسيم الأخصائية الأولى بقسم الإرشاد المهني والتوجيه بمعهد البحرين للتدريب، والتي عرضت عليه مقترحاً قدمته عبر تطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، حول دليل للبرامج الإرشادية من خلال الأنشطة الطلابية، موجه للطلبة في الفئة العمرية (9-12 سنة)، ويغطي أربعة جوانب هي الجانب النفسي والجانب الصحي والجانب الترفيهي وجانب تعزيز القيم.





وقد أبدى الوزير اهتماماً بهذا المقترح الوارد عبر تطبيق (تواصل)، ووجّه المختصين في الوزارة إلى عقد اجتماع مع مقدمة الاقتراح لدراسته واتخاذ ما يلزم بخصوصه، مؤكداً حرص الوزارة على دعم الأفكار الإبداعية التي تسهم في تحسين الأداء وتعود بالفائدة على الميدان التربوي.



حضر اللقاء عدد من المسئولين والمختصين في الوزارة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0811 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/19 - 18 : 11 AM