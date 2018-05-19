استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته و 120 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأولى برمضان في الاقصى غزة في 19 مايو/ بنا / أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة فجر اليوم السبت، عن استشهاد فلسطيني من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة يوم الاثنين الماضي شرق المدينة تزامناً مع نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.



وفي سياق آخر أدى 40 ألف مواطن صلاة فجر اليوم السبت، برحاب المسجد الأقصى المبارك، و80 ألفا أدوا صلاة التراويح.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 120 ألف مواطن شاركوا بأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في الأقصى.



وأشارت إلى أن المحال التجارية في الأسواق المحيطة بالمسجد المبارك لم تغلق أبوابها الليلة الماضية بفعل النشاط التجاري الناجم عن حركة المصلين.





و.ش/ع ذ



بنا 0700 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/19 - 04 : 10 AM