قتيل واصابة اثنين بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية جورجيا الأمريكية واشنطن في 19 مايو/ بنا / قتل شخص وأصيب اثنان آخران، في حادثة إطلاق نار في مدرسة "ماونت تسيون" الثانوية في مقاطعة كلايتون بولاية جورجيا الأمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن القناة التلفزيونية "دبل يوذ إكس" المحلية، ان الحادث وقع خلال حفل تخرج بمدرسة ماونت تسيون الثانوية في مقاطعة كلايتون، وأصيب خلاله ثلاثة أشخاص، توفي أحدهم متأثرا بجراحه في طريقه إلى المستشفى.

وتعد هذه ثاني حادثة إطلاق نار يوقع فيها قتلى في اقل من يومين فقد أدى إطلاق النار داخل مدرسة في سانتا بولاية تكساس في وقت سابق إلى مقتل عشرة أشخاص، وإصابة عشرة آخرين.



و.ش/ع ذ



بنا 0658 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/19 - 07 : 10 AM