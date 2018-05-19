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مقتل 11 شخص على الأقل جراء تفجيرات بملعب للكريكيت في أفغانستان
2018/05/19 - 41 : 09 AM
كابول في 19 مايو/ بنا / لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم الليلة الماضية عندما ضربت ثلاثة انفجارات متتالية ملعباً للكريكيت في شرقى أفغانستان.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسئول أفغاني قوله إن خمسة وأربعين شخصا أصيبوا بجروح في الحادث الذي وقع في مدينة جلال أباد شرقي البلاد.


وأوضح ان الانفجارات وقعت أثناء مباراة للكريكيت ضمن مسابقة رمضانية، مضيفا إن ثمانية من المصابين خرجوا من المستشفى بينما سبعة منهم في حالة حرجة، فيما لا يزال الباقون يخضعون للعلاج.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.


م.ح./ع ذ

بنا 0631 جمت 19/05/2018


عدد القراءات : 37         اخر تحديث : 2018/05/19 - 41 : 09 AM
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