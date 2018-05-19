الجهات المختصة السعودية تتمكن من القبض على مجموعة من الاشخاص تقوم بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية الرياض في 19 مايو / بنا / اعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية أن الجهة المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.



وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الجهة المختصة تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم سبعة أشخاص، فيما لا يزال العمل جار على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه .



ع ذ



بنا 0630 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/19 - 40 : 09 AM