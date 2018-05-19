فرار ضابط في الجيش الكوري الشمالي إلى سيؤول عبر البحر الأصفر سيؤول في 19 مايو/ بنا / قالت وسائل إعلام في كورية جنوبية أن ضابطا في الجيش الكوري الشمالي فرا إلى سيؤول عبر البحر الأصفر.

واوضحت مصادر انه تم رصد سفينة صغيرة في المياه بشمال باينيونغ" الجزيرة الواقعة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين.





وأوضح أن مدنيا يرافق الضابط في السفينة، وأنهما "عبرا عن رغبتهما في الفرار".



وتعد هذه هي الحالة الأولى التي يفر فيها ضابط في الجيش الكوري الشمالي بعد عقد القمة بين الكوريتين مطلع الشهر الجاري.





و.ش



بنا 0558 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/19 - 10 : 09 AM