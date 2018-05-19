كتلة مقتدى الصدر تفوز بالانتخابات البرلمانية في العراق بغداد في 19 مايو/ بنا / أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الليلة الماضية فوز كتلة "سائرون" التي يتزعمها مقتدى الصدر، وحصولها على 54 مقعدا.

وفيما جاءت في المرتبة الثانية كتلة هادي العامري وحصلت على 47 مقعدا؛ حل في المرتبة الثالثة، "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحصل على 42 مقعدا.



ولا يمكن للصدر أن يتولى رئاسة الوزراء لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات لكن فوز كتلته يمنحه وضعا قويا في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب.

ويقول ائتلاف الصدر إنه يعارض بشدة أي تدخل أجنبي في العراق.



وفي تغريدة بعد إعلان النتائج قال الصدر "الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر".

يذكر انه يجب تشكيل الحكومة في غضون 90 يوما من إعلان النتائج الرسمية.





و.ش



بنا 0522 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/19 - 09 : 09 AM