مصرع أكثر من 100 شخص في تحطم طائرة ركاب في كوبا هافانا في 19 مايو/ بنا / لقي أكثر من مئة شخص حتفهم في تحطم طائرة ركاب "بوينغ 737"، بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا.

وكانت الطائرة تنفذ رحلة محلية من هافانا إلى مدينة هولغوين شرق كوبا، وعلى متنها 105 ركاب، بمن فيهم 5 اطفال، إضافة إلى 9 من أفراد الطاقم.

وقالت وسائل إعلام أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكوبية، تحطمت على بعد حوالي 20 كلم جنوبي هافانا ولا يزال عدد الضحايا الدقيق مجهولا.



وقال رئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل، عن نجاة 3 أشخاص من الحادث، وهم بحالة حرجة في المستشفى.



و.ش



بنا 0456 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/19 - 13 : 09 AM