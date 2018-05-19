مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 19 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/سمو رئيس الوزراء يوجه وزارة الصحة: وفروا الأدوية ومستلزمات العلاج فورا.

/سمو ولي العهد يزور مجلس وزير الداخلية : دور مهم للمجالس في ترسيخ التواصل الاجتماعي.

/سمو الشيخ علي بن خليفة: قيم المحبة والترابط إذا سمت فإنها تشد عضد أركان الوحدة الوطنية.

//وزير الخارجية يشارك في مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي بإسطنبول.

/مجلس النواب يبحث تعديل قانون الإيجارات: لا يجوز تسجيل عقود الإيجار لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص.

/«الصحة» تطمئن مرضى زراعة الأعضاء: توفير الأدوية المطلوبة بصيدلية السلمانية.

/البحرين تدعم تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول أعمال القمع والعنف من الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

/لجنة التحقيق البرلمانية لبرنامج عمل الحكومة تؤكد: الـصـحة أنـجـزت 20% مـن بـرنـامـجـها.. والتربية نفذت 6 مشروعات من أصل 10.

/وزير التربية يطلع على إجراءات حصول كلية الطب بجامعة الخليج العربي على الاعتماد الأكاديمي.

/وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد الاستمرار في مواكبة التطورات التقنية.

/اللحوم متوافرة بأنواعها في سوق اللحوم المركزي بالمنامة.

/واشنطن تسعى إلى بناء تحالف دولي ضد النظام الإيراني.

/الرئيس التركي يدعو المسلمين في العالم إلى دعم الفلسطينيين في غزة.

/واشنطن تؤكد ثقتها الكاملة بالجيش العراقي بعد فوز الصدر في الانتخابات.

/ضبط 72 حقيبة مليئة بالأموال والمجوهرات في منزل رئيس وزراء ماليزيا السابق.

/تلميذ يقتل ثمانية أشخاص على الأقل في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية.

/الأمم المتحدة تصوت على إرسال بعثة دولية للتحقيق في أحداث غزة.

/بعد مكاسب كبيرة في الانتخابات.. جعجع يـركـز عـلـى سلاح «حــزب الله» والإصــلاح.

/العبادي يرفض ضغوطا إيرانية للتحالف مع المالكي والعامري.







و.ش



بنا 0443 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/19 - 09 : 09 AM