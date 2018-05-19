ارتفاع حصيلة قتلى اطلاق النار في مدرسة "سانتا في" بولاية تكساس الى 10 واشنطن في 19 مايو/ بنا / ارتفعت حصيلة قتلى حادثة اطلاق النار في مدرسة "سانتا في" الثانوية في ولاية تكساس الأمريكية الى عشرة اشخاص.

وقال محافظ ولاية تكساس غريغ أبوت، في مؤتمر صحفي بثته شبكة CNN: "قتل عشرة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح".



وأضاف أن الجاني استخدم بندقية شوزن ومسدسا عيار 38، موضحا أن مطلق النار امتلك هذين السلاحين بطريقة غير شرعية وكانا ملك أبيه.

وقال مسؤولون إنه تم احتجاز مشتبه به عمره 17 عاما وتوجيه الاتهام له بالقتل الذي يستوجب عقوبة الإعدام.



وأشار المحافظ أن رجال الأمن يواصلون في تفقد مكان المأساة كما أنهم يفتشون مبنيين خارج أسوار المدرسة.

أن سبب هذه الإجراءات المطولة هو احتمال وجود متفجرات هناك .. "أن رجال الشرطة عثروا في المنطقة على نوعين من العبوات الناسفة".



ووصف أبوت حادث إطلاق النار بأنه "واحد من أكثر الهجمات شناعة التي لم نرها من قبل".

وأضاف أبوت أنه بحسب مذكراته ، فإن المشتبه به خطط للانتحار، لكنه فقد الشجاعة للقيام بذلك وسلم نفسه.



من جهته وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحادث بـ"ممزق القلب"، مضيفا أن السلطات الفدرالية والمحلية تتعاون لمعالجة آثاره".





و.ش



بنا 0510 جمت 19/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/19 - 11 : 09 AM