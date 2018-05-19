الطقس في البحرين: حسن يتحول إلى غائم جزئيا أحيانا

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2018/05/19 - 07 : 09 AM
المنامة في 19 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله حسنا يتحول إلى غائم جزئيا أحيانا في وقت لاحق.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها عموما شمالية من 10 إلى 15 عقدة خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 75 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.
و.ش
بنا 0430 جمت 19/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/19 - 10 : 09 AM