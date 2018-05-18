سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل عددا من أفراد العائلة المالكة والمهنئين بمجلس سموه المنامة في 18 مايو/ بنا / أكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن قيم المحبة والترابط متى ما سمت في المجتمع فإنها تبعث نحو المزيد من التقدم والرفعة وتشد عضد أركان الوحدة الوطنية، وقال سموه " نحمد الله تعالى على ما أنعم به على وطننا من أجواء مليئة بالتعايش والتكاتف والتآخي جعلت منه نموذج يحتذى به وموضع إشادة على كافة المستويات".



جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بمجلس سموه مساء اليوم لعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة ورجال الصحافة والإعلام والفكر والثقافة وجموعا من المواطنين، حيث تبادل سموه مع الجميع التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى جلت قدرته أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مملكة البحرين وشعبها بالخير واليمن والمسرات.



وقال سموه : "إننا في هذه الأيام المباركة وما تحمله من نفحات إيمانية، ندعو المولى جلت قدرته بأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه ، وبجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله".



وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية والموضوعات المتصلة بالشأن المحلي، ونوه سموه في هذا الصدد بأهمية المجالس الرمضانية ودورها في تكريس الشراكة وتعزيز الأمن المجتمعي.



ن.ع/م خ



بنا 1942 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/18 - 48 : 10 PM