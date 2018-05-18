بن دغر: ‏مليشيا ‏الحوثي هي من أشعلت الحرب ‏وبيدها إنهائها ‏عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية ‏في تسليم ‏السلاح الرياض في 18 مايو/ بنا / أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن ‏مليشيا ‏الحوثي و بدعم ايراني هي من أشعلت الحرب، ‏وبيدها إنهائها ‏عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية ‏في تسليم ‏السلاح والانسحاب من المدن التي لازالت ‏تسيطر ‏عليها، لافتا إلى أن إنهاء ‏الانقلاب ‏وتطبيق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها ‏للحل ‏السياسي هو أقصر الطرق لتحقيق السلام في ‏اليمن ‏والاستقرار للمنطقة والعالم.‏



وأوضح رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه في الرياض اليوم القائم ‏بأعمال ‏السفير الصيني لدى اليمن جين هوي ان الحكومة الشرعية كانت ولازالت وستظل حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه شعبها ووطنها مؤكدا ان المشكلة الاساسية تكمن في استمرار ايران بدعمها للحوثيين بالمال والسلاح واطالة امد الحرب في اليمن لابتزاز المجتمع الدولي، والقضاء على اي فرص للسلام.



وجدد بن دغر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، ثقته في الدور الصيني ‏الفاعل على ‏المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ‏ممثلة بالأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن، لممارسة مزيد من ‏الضغوط ‏ضد إيران للكف عن مشروعها التدميري في ‏اليمن، ‏ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية.‏



من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الصيني حرص ‏بلاده ‏علي تحقيق السلام في اليمن واستعادة الدولة ‏الشرعية ‏وإنهاء الانقلاب عبر تنفيذ مرجعيات الحل ‏السياسي.‏



م خ



بنا 1903 جمت 18/05/2018



عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/05/18 - 17 : 10 PM