​​لدى زيارة سموه إلى مجلس معالي وزير الداخلية​..سمو ولي العهد: للمجالس دور مهم في ترسيخ التواصل الاجتماعي المنامة في 18 مايو/ بنا / ​أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن للمجالس دور​ مهم​​ في ترسيخ التواصل الاجتماعي وروح الإخاء والمحبة التي استلهمها المجتمع البحريني من جوهر الدين الإسلامي الحنيف والمبادئ الوطنية الثابتة، وهي قيم أسسها نهجاً حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في تقوية المجتمع وتكامل بنيته بروح الأسرة الواحدة، والعمل من أجل بناء هذا الوطن بما يحقق نماءه وازدهاره.

وأضاف سموه أن شهر رمضان المبارك وروحانيته تقود نحو إعلاء القيم الإسلامية وهو فرصة لإحياء تلك القيم التي تربى عليها أبناء البحرين الذين عرفوا بتسامحهم مع الجميع.

جاء ذلك لدى زيارة سموه ​إلى مجلس ​الفريق الركن ​​معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وبارك سموه لمعالي وزير الداخلية ولحضور مجلسه حلول شهر رمضان المبارك، داعياً سموه الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والأمان، وأبدى سموه سروره لما يلقاه في مجالس أهل البحرين العامرة بالحضور من تواصل وتفاعل واستمراريتها كعادة أصيلة متوارثة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجهود وزارة الداخلية ومنتسبيها وإسهامهم في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وقال سموه إن شهر رمضان الفضيل يضفي ببركته وروحانيته على التواصل المجتمعي بين أبناء البحرين طابعا خاصا يعزز نهج الآباء والأجداد في زيارات المجالس، ويكرس التأكيد على عادات وتقاليد المجتمع البحريني الأصيلة.

من جانبه، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته التي تأتي في إطار ما يحرص سموه على تكريسه من تواصل مع كافة أبناء المجتمع البحريني في هذا الشهر المبارك عبر زيارات سموه إلى مجالس البحرين في كافة محافظات المملكة.



ن.ع/م خ



بنا 1825 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/18 - 39 : 10 PM