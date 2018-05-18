وزارة الصحة : تم توفير دواء "Tacrolimus" في مجمع السلمانية الطبي المنامة في 18 مايو/ بنا / أفادت وزارة الصحة اليوم بأنه تم توفير دواء "تاكروليمس - Tacrolimus" prograf" في صيدلية مجمع السلمانية الطبي مشيرة الى انه تم استلام شحنة الادوية والانتهاء من اتمام اجراءات السلامة الروتينية الخاصة بفحص هذه الكميات من خلال مختبر جودة الادوية.





وتطمئن وزارة الصحة جميع مرضى زراعة الاعضاء بأن الادوية متوافره حاليا بصيدلية مجمع السلمانية الطبي حيث جاري صرفها وتوزيعها على كافة المرضى بالسرعة اللازمة.

وتؤكد الوزارة بأنها على إستعداد لإستقبال وتلقى كافة الشكاوي والملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع والرد عليها فوراً من خلال تخصيص فرق وكوادر صحية وإدارية مختصة تقوم برصد ومتابعة موضوع الأدوية عبر مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي.





ن.ع/م خ



بنا 1808 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/18 - 20 : 09 PM