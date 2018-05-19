مقتل ثمانية اشخاص اثر إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الامريكية واشنطن في 18 مايو/ بنا / لقى ثمانية اشخاص على الاقل مصرعهم اليوم اثر حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية تكساس جنوب أمريكا.

وقالت السلطات المحلية "ان حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط ثمانية قتلى على الاقل في مدرسة " سانتا في " الثانوية بالقرب من منطقة غالفستون.

وأفاد شهود عيان بأن مسلحا تسلل إلى احد الصفوف اثناء حصة للفنون وبدأ في إطلاق النار ما أدى إلى مقتل ثمانية اشخاص.



وقال رئيس الشرطة المحلية إيد غونازلس أن مطلق النار تلميذ في المدرسة مشيرا إلى أن معظم القتلى من التلاميذ وانه تم احتواء الحادث.





م خ



بنا 1741 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/05/18 - 46 : 08 PM